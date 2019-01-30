Galatasaray 89 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından 89 gün sonra Türk Telekom Stadyumu’nda, Boluspor maçında kulübedeki yerini aldı.

30 Ocak 2019, Çarşamba 00:11
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Galatasaray 89 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maçlık men cezasının ardından ilk karşılaşmasına geçtiğimiz hafta ligde deplasmandaki Göztepe maçında çıktı. Terim, cezasından sonra Türk Telekom Stadyumu’ndaki ilk müsabakası ise Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Boluspor maçı oldu. Deneyimli teknik adam iç sahada en son 2 Kasım 2018 tarihinde Fenerbahçe derbisinde takımının başındaydı. Fatih Terim, bu tarihten tam 89 gün sonra Türk Telekom Stadyumu’nda takımının başında sahaya çıktı. 

Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca Terim’e tezahüratlarda bulundu. 

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