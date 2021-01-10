Galatasaray 721 gün sonra yine 6 gol attı

Son olarak 19 Ocak 2019'da Ankaragücü'nü Onyekuru (3), Sinan Gümüş (2) ve Ndiaye'nin attığı gollerle 6-0 deviren Cim Bom o tarihten bu yana ilk kez bir karşılaşmada 6 kez ağları havalandırdı.

Cim Bom’da 7 Türk 11’de

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısına sürpriz bir kadroyla çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçının kötülerinden Luyindama ile birlikte Linnes ve Saraccihi’yi yedek soyundurdu. Terim, Luyindama’nın yerine cezası sona eren Marcao’yu, Donk’la birlikte stoper oynattı. Sağ bekte Şener, Şubat 2020’deki Yeni Malatya maçından sonra ilk kez 11’deydi. Sol bekte de Emre Taşdemir oynadı. Terim’in ilk 11’inde 7 Türk oyuncu vardı. Deneyimli hoca, Emre Taşdemir ve Şener’in yanı sıra kaleci Okan, Taylan, Oğulcan, Emre Akbaba ve Arda Turan gibi Türk oyunculara forma verdi.