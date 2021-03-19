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Galatasaray 7 yıl sonra evinde 4 gol yedi

Galatasaray sahasında oynadığı Çaykur Rizespor maçını 4-3 kaybederken kalesinde de 7 yıl sonra dört gol görmüş oldu. Galatasaray evinde oynadığı lig maçlarında en son Kasımpaşa'dan 2013-14 sezonunda 4 gol yemişti

19 Mart 2021, Cuma 21:18 Son Güncelleme:
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Galatasaray 7 yıl sonra evinde 4 gol yedi

Galatasaray sahasında oynadığı Çaykur Rizespor maçını 4-3 kaybederken kalesinde de 7 yıl sonra dört gol görmüş oldu. Galatasaray iç sahada oynadığı Süper Lig maçlarında en son Kasımpaşa'dan 2013-14 sezonunda 4 gol yemişti

Kasımpaşa, 19.04.2014 tarihinde Galatasaray karşısında deplasmanda 4-0 kazanırken Sarı-Kırmızılı takımın kalesinde yine Muslera yer almıştı

Galatasaray ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alırken bu haftaya kadar 29 maçta kalesinde 23 gol görmüştü

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