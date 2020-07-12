Galatasaray, 6 Türk futbolcuyla sahada

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11’de 6 Türk futbolcuya şans verdi.

Sarı-kırmızılı takımda, birçok yabancı futbolcu sakatlık veya cezası nedeniyle başkentte forma giyemedi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Radamel Falcao, Mario Lemina, Ryan Donk ve cezalı olan Sofiane Feghouli’nin yokluğunda ilk 11’de altyapıdan Emin Bayram’ın yanı sıra Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük mücadele etti.