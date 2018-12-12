Galatasaray: 59 - MBA Moskova: 45

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 6. ve son hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Rusya temsilcisi MBA Moskova’yı 59-45 yendi.

12 Aralık 2018, Çarşamba 22:11
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Galatasaray: 59 - MBA Moskova: 45

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 6. ve son hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Rusya temsilcisi MBA Moskova’yı 59-45 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla grubunu 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider tamamlayarak, üst tura yükseldi.

Galatasaray: 59 - MBA Moskova: 45

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Luis Lopes (Portekiz), Alexandre Deman (Fransa), Michel Glod (Lüksemburg)

Galatasaray: Abdi 6, Işıl Alben 3, Sinem Ataş, Jefferson 18, Macaulay 15, Şerife Onar, Grigalauskyte 14, Eda Şahin 1, İrem Topuz, İnci Güçlü 2

MBA Moskova: Leshkovtseva 9, Nizamova 2, Psareva 21, Sapova 10, Sytnyak, Stolyar, Kaitukova, Plisova 2, Toropova 1

1. Periyot: 16-12

Devre: 34-26

3. Periyot: 45-36

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