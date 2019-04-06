Galatasaray: 59 - BOTAŞ: 49

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Galatasaray, sahasında BOTAŞ’ı 59-49 yendi.

06 Nisan 2019, Cumartesi 16:00
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Galatasaray: 59 - BOTAŞ: 49

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Galatasaray, sahasında BOTAŞ’ı 59-49 yendi.

Galatasaray: 59 - BOTAŞ: 49

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Hüseyin Çelik, Ayhan Baykara

Galatasaray: Işıl Alben 4, Jefferson 11, Abdi 2, Sinem Ataş 4, Macaulay 25, İnci Güçlü 5, İrem Naz Topuz, Şerife Alperi Onar, Eda Şahin, Grigalauskyte 8, Mısra Albayrak

BOTAŞ: Cuic 14, Büşra Akbaş 5, Melis Gülcan, Williams 11, Garrick 5, Kübra Erat 9, Sehernaz Çidal, Krivacevic 5

1. periyot: 11-16

Devre: 29-27

3. periyot: 47-41

Beş faulle çıkan: 38.45 Kübra Erat (BOTAŞ)

AA

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