Cimbom 2017-18 sezonunda şampiyon olduğunda hiç kuşkusuz en büyük pay 29 gol atan Bafetimbi Gomis'e aitti. Sarı-Kırmızılı yönetim ise o dönem 500 bin Euro zam isteyen Fransız yıldızla yollarını ayırdı. Ancak Galatasaray ardından bir servet harcamasına rağmen Gomis'in yerini dolduramadı.

BÜYÜK UMUTLARLA ALINDILAR

2018-19 sezonunun ilk yarısında forma giyen Eren Derdiyok 7 gol atabilirken, devre arasında büyük umutlarla Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou transferleri yapıldı.

İki yıldızın toplam gol sayısı da 11'de kaldı.

BEKLENTİLER YİNE BOŞ ÇIKTI

Bu sezon başında ise Radamel Falcao transferi çok büyük sükse yaptı. Ayrıca Florin Andone de kiralandı. Ancak yine beklentiler boşa çıktı. Sakatlıktan kurtulamayan iki futbolcu 20 haftada rakip ağları 7 kez havalandırdı.

GOMİS 5 FORVET GÜCÜNDE!

500 bin Euro için Gomis'i gönderen G.Saray ardından 5 forvet için maaş, bonservis ve kira bedeli olarak kasadan 28 milyon Euro (185 milyon lira) çıkardı. Gomis 1 sezonda 29 gol atarken, 5 yıldız 1.5 yılda 25 golde kaldı.

TRANSFERİ KADAR SES GETİREMEDİ!

Monaco'dan Galatasaray'a transferi sadece Türkiye'de değil dünyada büyük ses getiren Falcao şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı.

SAKATLIKTAN KURTULAMIYOR

Sezon başında ağır bir sakatlık geçiren ve yaklaşık 2 ay forma giyemeyen Falcao yeniden sakatlandı. Kolombiyalı yıldız bu nedenle ligde 5 golde kaldı.

ARALARINDA EN İYİSİ MBAYE DİAGNE OLDU

Gomis'in gidişi sonrası alınan forvetler arasında en çok katkıyı veren isim Mbaye Diagne oldu. Senegalli yıldız ligde attığı 10 golle şampiyonluğa katkı yaptı.

Kaynak: Takvim