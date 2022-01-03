Galatasaray, 5 eksikle Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray , Spor Toto Süper Lig ’in 20. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı.

Antrenmanın devam eden kısmında gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Hissettiği belirtiler sonrası ülkesi Hollanda’da yaptırdığı Covid-19 PCR testinde pozitif sonuç görülen Patrick van Aanholt’un izolasyon ve tedavi sürecine başlandı. Hollanda’daki karantina süresi cuma günü dolacak olan tecrübeli oyuncu, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul’a dönecek.

Fernando Muslera ve Mbaye Diagne’nin tedavilerine devam edilirken, Milli Takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.



