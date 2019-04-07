Süper Lig’de şampiyonluk yarışını son ana kadar kovalayacağını gösteren Galatasaray, 18 günlük aranın ardından sahalara Yeni Malatyaspor maçıyla geri döndü. Malatya engelini 3-0’lık skorla aşan teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri, ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 33 maça çıkardı. Bu mücadele öncesi 27 galibiyet ve 5 beraberliği olan Aslan, zafer sayısını 28’e yükseltti. Ayrıca son şampiyon, bu sezon ligde taraftarı önünde üst üste 6. kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, 3 puana sevinse de kart sınırındaki oyuncularından Marcao’yu kaybetti. Malatya sınavı öncesi Marcao, Onyekuru, Martin Linnes ve Emre Taşdemir sınırdaydı.

Donk, Semih, Ahmet...

Hafta içinde kupadaki Yeni Malatya mücadelesinde kırmızı kart gören ve Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak olan Luyindama’nın ardından stoperdeki diğer önemli isim Marcao, 70. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Brezilyalı savunmacı, gördüğü kartın ardından büyük üzüntü yaşadı. Kadıköy’deki kapışmada stoperde Donk’un yanında Semih Kaya ya da Ahmet Çalık’ın oynaması bekleniyor.