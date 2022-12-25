Galatasaray 3 puanı aldı, yıldızlarını kaybetti!

Galatasaray , Dünya Kupası arası dönüşünde Süper Lig'de İstanbulspor'la kozlarını paylaştı. Taraftarı önünde Nef Stadyumu'nda Sarı-Siyahlılar'ı konuk eden Cim Bom, Bafetimbi Gomis'in iki golüyle rakibini devirdi. Fenerbahçe 'nin, Trabzonspor 'a kaybettiği haftada Aslan 2-1'lik galibiyetiyle puanını 30'a yükseltip zirvenin yeni sahibi oldu.





6 dakika arayla...

Sarı-Kırmızılılar maçı kazanıp liderlik koltuğuna otururken iki oyuncusundan ise kötü haber aldı. 63'te Valon Ethemi'yle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Kazımcan Karataş oyuna devam edemedi. 6 dakika sonra ise Fredrik Midtsjö kendisini bir anda yere bıraktı ve Berkan Kutlu oyuna girdi.

Kırık şüphesi var!

İki oyuncunun da yapılacak detaylı kontrollerin ardından son durumu netleşecek. Özellikle maç sonunda Kazımcan'ın yanındakilerinin yardımıyla sekerek stattan ayrılması dikkat çekti. 19 yaşındaki futbolcuda kırık şüphesinin olduğu da gelen haberler arasında.



