Galatasaray, 3 maç sonra galibiyet aldı

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray , deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, Sarı Kırmızılılar 90 dakika sonunda sahadan 2-0 galip ayrıldı. Aslan'a 3 puanı getiren goller; Emre Taşdemir ile Juan Mata'dan geldi.

Bu sonucun ardından Aslan, ligde 3 maç sonra galibiyet aldı. Cim Bom, geride kalan 3 haftada Adana Demirspor ve Alanyaspor ile berabere kalırken, Kayserispor'a ise yenildi.

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Nef Stadyumu'nda derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.







