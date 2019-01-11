Galatasaray: 3 - Jeopark Kula Belediyespor: 2

Voleybolda Efeler Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray, Jeopark Kula Belediyespor’u 3-2 yendi.

11 Ocak 2019, Cuma 21:37
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Galatasaray: 3 - Jeopark Kula Belediyespor: 2

Voleybolda Efeler Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray, Jeopark Kula Belediyespor’u 3-2 yendi.

Galatasaray: 3 - Jeopark Kula Belediyespor: 2

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Mehmet Topal, Selçuk Görmen

Galatasaray: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratça (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Yasin Aydın)

Jeopark Kula Belediyespor: Bünyamin Aslan, Çağlar Aksoy, Jekic, Ertuğrul Metin, Demirhan Durul, Harun Salif (Selim Yıldırım, Emir Gökçınar)

Setler: 25-20, 25-18, 24-26, 23-25, 15-9

Süre: 120 dakika ( 24, 22, 28, 32,14)

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