Galatasaray'da 12-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesinde 6 başkan adayı çıktı. Bunlar Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Yiğit Şardan, İbrahim Özdemir, Işın Çelebi şeklinde oluştu.

Bu başkan adaylarından 3'ü Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu teknik direktörlük konusunda Fatih Terim'le çalışacaklarını açıkladılar.

Bunun dışında kalan diğer adaylar Yiğit Şardan yabancı hoca ararken, İbrahim Özdemir ile Işın Çelebi'nin henüz teknik direktör projesi belli değil.



