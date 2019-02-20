Galatasaray: 3 - Arhavi Belediyespor: 1

Voleybolda Efeler Ligi’nin 19. hafta maçında Galatasaray, Arhavi Belediyespor’u 3-1 yendi.

20 Şubat 2019, Çarşamba 17:33
- A +
Galatasaray: 3 - Arhavi Belediyespor: 1

Voleybolda Efeler Ligi’nin 19. hafta maçında Galatasaray, Arhavi Belediyespor’u 3-1 yendi.

Galatasaray: 3 - Arhavi Belediyespor: 1

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Muzaffer Yönet)

Arhavi Belediyespor: Orçun Ergün, Marinkov, Eren Uğur, Danilov, Mustedanovic, Fatih Cihan (Murat Karakaya, Caner Özturna, Hamdi Erkan)

Setler: 25-18, 28-26, 23-25, 25-17

Süre: 109 dakika (25, 31, 30, 23)

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.