Galatasaray 3 - 2 Real Madrid izle (Tarihi maç UEFA yayınında)

Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da futbol durdu, UEFA'dan ilginç bir hamle geldi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde klasikleşmiş maçları kanallarından yayınlayan UEFA, Galatasaray'a karşı özel bir ilgi gösterdi.

Nostalji kuşağında bugün Galatasaray'ın Real Madrid karşısında aldığı zafer yer aldı.

9 Nisan 2013 tarihinde oynanan Galatasaray-Real Madrid maçı tarihi anlara sahne olmuş ve temsilcimiz sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray - Real Madrid maçı nasıl izlenir?

Heyecanlı maçın 90 dakikası UEFA ekranlarından yeniden yayınlanıyor. Mücadeleyi takip edebilmek için Facebook ve Google girişi yapmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra maçı istediğiniz andan itibaren izlemeye devam edebilirsiniz.



