Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray , bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'ın hocası Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde transfer hakkında konuşmuş, "Bizim için kadro mühendisliği de önemli. Transferle ilgili bir şekilde hazırlanıyoruz. Bir liste yapıyoruz. Bütün mevkilerle ilgili her şey olabilir. Her mevkiye hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.





Sarı Kırmızılılar, bonservisleri el yakan iki kiralık yıldızını 1 sezon daha kiralamak üzere düğmeye bastı.

Son idmanda kapı kapandı

Galatasaray'ın dün Belek kampında yaptığı antrenman, basına kapalı olarak gerçekleşti. Sarı Kırmızılılar, bugün Lazio ile bir hazırlık maçı oynayacağı için, son idmanda taktiksel uygulamalar üzerinde durulduğu bildirildi. Aslan'ın hocası Okan Buruk, yine fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıkta olduğu bir ilk 11'le takımını sahaya sürecek.

Kalede büyük rekabet var

Muslera'nın sarı kart cezası nedeniyle ligdeki İstanbulspor maçını kaçıracak olması, Antalya kampında kalecilerin rekabetini en yüksek seviyeye çıkardı. Teknik patron Okan Buruk; 17 yaşındaki Jankat ile Okan Kocuk arasında bir tercih yapacak. Okan hoca, kaleci seçimine, kamp performansına göre karar vereceğini söyledi.





Yusuf Demir'e 'ara transfer' gözüyle bakıyor

Sezon başında 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen Yusuf Demir, ligde sadece 40 dakika şans bulurken, kiralık gönderilmesi gündeme gelmişti. Ancak Antalya kampı, 19 yaşındaki yeteneğin kaderini değiştirecek gibi görünüyor. Adana Demirspor ile oynanan son hazırlık maçında 2 nefis gol atan genç kanat oyuncusu, Okan hocadan tam not almayı başardı. Yusuf'un kesinlikle takımda tutulmasını isteyen Buruk, ona bu kez adeta bir 'ara transfer' gözüyle bakıyor ve daha fazla süre vermeyi planlıyor.

Baran Aksaka, Oliveira'ya alternatif

Ara transfer etkisi yaratan diğer isim, 19 yaşındaki bir başka orta saha oyuncu Baran Aksaka oldu. Genç futbolcunun oyun kurucusu rolünden çok memnun kalan ve basın toplantılarında ona övgüler yağdıran Buruk, özellikle Oliveira'nın pozisyonunda Baran'ı da sık sık değerlendirmeye karar verdi.

Icardi ve Rashica ile 1 sezon daha

Galatasaray'dan kiralık yıldızlar için sürpriz operasyon... Sarı Kırmızılı ekibe transferin son gününde kiralık olarak katılan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın önümüzdeki sezon da yola Aslan'da devam etmesi amacıyla düğmeye basıldı.





Bonservis girişimleri sonuçsuz kaldı

Fiziksel formunu bulduktan çok kısa bir süre sonra takımı sırtlamaya başlayan ve hem Beşiktaş hem de Başakşehir zaferlerinde başrol oynayan Icardi'nin bonservisiyle ilgili yapılan girişimler sonuçsuz kalınca, kulüp geri atmak zorunda kalmıştı.

Galatasaray formasıyla 6 maçta 4 gol atan Icardi, şu sıralarda Arjantin'de tedavi oluyor ve kısa sürede takıma katılması bekleniyor.

PSG'nin, Arjantinli yıldızdan 30 milyon Euro gibi bir beklentisi var. Ancak Galatasaray cephesi vazgeçmedi ve 29 yaşındaki oyuncuyla tekrar görüşerek bir mutabakat sağladı. Icardi ile görüştükten sonra PSG ile tekrar temasa geçen Cim Bom, oyuncuyu 1 sezon daha kiralamak istiyor.





Yol haritasını güncelleyecek

Benzer bir süreç Rashica için de yaşanıyor. KulübüNorwich de bonservis beklentisini yüksek tutunca, Sarı-Kırmızılılar 26 yaşındaki kanat oyuncusunu da tekrar kiralama formülüne yöneldi. Galatasaray Yönetimi'nin amacı, her iki yıldızın kulübüyle de ara transfer döneminde anlaşıp, önümüzdeki sezonu garanti altına almak.

Sessiz sedasız kiralanan, ancak futboluyla büyük beğeni toplayan Rashica, tıpkı Icardi gibi Galatasaray'da kalmayı kabul etti.

Sarı-Kırmızılılar böylece, bu iki pozisyona sadece yerli takviyesine odaklanma yoluna gidecek. Hem Icardi'nin hem de Rashica'nın Galatasaray'da kalma isteği, Aslan'ın bu operasyondaki en büyük avantajı olacak.

Metin Karabaş