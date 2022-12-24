Galatasaray, 2 yıldızı dışında tam kadro! Bir ismin bileti kesildi

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı üç farklı etaptan oluşan bir kamp süreciyle geçiren Galatasaray , uzun bir süre 11-12 as oyuncusundan yoksun çalışmak zorunda kaldı.





Katar'a gidenlere sakatlıklar ve hastalıklar da eklenince, hazırlık maçlarının büyük bölümü altyapıdan gelen genç oyuncuların takviyesiyle tamamlanabildi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü mücadelesine ise as ve yedekleri bir arada kullanarak çıkan Cim Bom, 82. dakikada Gomis'in attığı golle zor da olsa turu geçti ve rahat bir nefes aldı. Sarı Kırmızılılar şimdi tamamen ligde yarın akşam oynanacak İstanbulspor maçına odaklanmış durumda.





Oliveira ilk 11'e

Teknik heyeti en çok sevindiren konu ise hem Katar'dan dönen oyuncuların antrenmanlarda yüzde 100'lerini ortaya koyarak, "Biz formaya hazırız" mesajı vermeleri hem de sakat oyuncuların birer birer iyileşmesi. Özellikle Sergio Oliveira'nın ilk açıklanandan çok daha kısa sürede takıma katılması ve ilk 11'de oynayacak düzeye gelmesi, Okan hocayı bir hayli rahatlattı. Portekizli futbolcunun, İstanbulspor karşısında forma giymesi bekleniyor. Dünkü idmanda da Yunus Akgün'ün takımla çalışması, Florya'daki eksik sayısını bir hayli azalttı.

En geç 2 hafta içinde

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera, İstanbulspor karşısında görev yapamayacak. Tedavisi devam eden Mauro Icardi'nin de en geç 2 hafta içerisinde sahaya döndürülmesi planlanıyor. Kadroda uzun süreli sakatlığı bulunan tek oyuncu Mathias Ross. Danimarkalı savunmacının mart ayından önce kadroda olamayacağı duyurulmuştu. Genç stoperin kontratının sezon sonuna kadar dondurulması gündemde. Yusuf Demir ile Rashica'nın yaşadıkları gribal enfeksiyonun da yarın akşama kadar düzelmesi bekleniyor.

Alkışlar Gomis'e

Kupadaki Keçiörengücü maçında takımının tur atlamasını sağlayan golü atan Gomis, 37 yaşında olmasına rağmen Galatasaray için kritik öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sakatlığı süren Icardi'nin olmadığı, Seferovic'in ise formsuzluktan kurtulamadığı ve bir de penaltı kaçırdığı maçta klasını konuşturan Fransız santrfor, bir süre daha Aslan'ı sırtlamaya devam edecek.

Okan hocanın İstanbulspor karşısında ilk 11'de forma vermeye hazırlandığı Gomis, "Takım halinde hazır olacağız. Benim işim gol atmak. 3 tane iyi forvetimiz var. Hepimiz takımın iyi olması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Florya'da salgın alarmı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kendisiyle birlikte Yusuf Demir ve Rashica'nın da hasta olduğunu basın toplantısında açıklamış ve tedavi gördüklerini söylemişti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde birçok personel ve antrenörün de benzer bir gribal enfeksiyon geçirdiği ve kulübün acil tedbir arayışına girdiği öğrenildi.





Seferovic'in bileti kesildi

Benfica'dan sezon başında büyük umutlarla kiralanan Seferovic, artık ayrılık için gün sayıyor. Keçiörengücü karşısında tel tel dökülen, bir de penaltı atışından yararlanamayan İsviçreli santrfor, ligde Icardi'nin yokluğunda yine yedek soyunacak. Ara transfer döneminde ise tarafların sözleşmeyi feshetmesi planlanıyor.

İstanbul maçı kapalı gişe

Sarı-Kırmızılı ekibin yarın akşam İstanbulspor ile Nef Stadyumu'nda oynayacağı lig maçının biletleri tükendi. Galatasaray taraftarının Dünya Kupası arası sonrasında stadı doldurarak, hasreti bitirmesi bekleniyor. Maça gelemeyecek olan kombine sahiplerinin biletlerini devretmeleri için de internette çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Okan Buruk'tan Torreira mesajı

Keçiörengücü maçına ilk 11'de başlayan ve devre arasında yerini Mertens'e bırakan Lucas Torreira hakkında bir açıklama yapan Aslan'ın hocası Okan Buruk, "Zaten 45 dakika oynamasını planlamıştık. Torreira'nın herhangi bir sakatlığı yok" dedi. Uruguaylı ön libero, İstanbulspor maçında da Oliveira ile birlikte orta sahada görev yapacak.

Metin Karabaş







