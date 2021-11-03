Galatasaray, 2 eksikle Lokomotiv Moskova maçına hazır

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda yarın Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı. Tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan idmanda yer almadı.







