Yeni sezona Okan Buruk yönetiminde hazırlanan Galatasaray 'da 2. Başkan Metin Öztürk, çekilen Süper Lig 'in 2022-2023 sezonu fikstüründen memnun olduğunu söyledi.

Fikstür çekimi sonrasında konuşan Öztürk, "Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı, herkes şampiyon olmak istiyor, umarım Galatasaray olur. Ben çektiğim fikstürden çok memnunum. Umarım şans da yanımızda olur ve Galatasaray şampiyon olur" açıklamalarında bulundu.

Hatırlanacağı üzere Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte Galatasaray Başkanlık yarışına girecekti ancak sonradan Dursun Özbek'le birleşme kararı almış ve Özbek aday olarak yer almıştı. Özbek'in seçimi kazanması sonrasında Metin Öztürk yönetimde 2. Başkan olarak görev yapmaya başladı.