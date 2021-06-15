Galatasaray, 14 eksikle hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirildi. İki gruba ayrılan futbolculardan bir bölümü sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçerken, diğer oyuncular ise koşu çalışmaları yaptı.

Sezon sonu milli takım kamplarına katılan veya şu an milli takımlarında bulunan oyuncular Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün, Mustafa Muhammed, izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk antrenmana katılmadı.

Sağlık ekibi tarafından planlanan tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD’de olan Omar Elabdellaoui, sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz ve geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi pozitif sonuçlanan ve sağlık ekibi tarafından takibi sürdürülen Radamel Falcao da çalışmada yer almadı.

Galatasaray, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanı ile günü tamamlayacak.