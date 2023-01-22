Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda bu sezon şampiyonluklardan başka bir şey düşünmeyen Galatasaray , Antalyaspor karşısında şovuna devam etti. Hafta içinde Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Alanyaspor 'u deplasmanda 2-1 yenen ve çeyrek finale yükselen Sarı-Kırmızılılar, böylece üst üste 11. resmi sınavından da galibiyetle ayrılmıştı. Teknik direktör Okan Buruk böylece Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in 10 maçlık rekorunu kırarak adını Galatasaray tarihine yazdırmıştı.

Lider, farkı 7'ye çıkardı

Ligde dün akşam Antalyaspor'u konuk eden Cim Bom, Nuri Şahin'in takımını da 2-1'lik skorla devirerek toplamda galibiyet serisini 12'ye çıkardı ve ligde ise üst üste 9. kez sahadan zaferle ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında golleri bulamayan Cim Bom, ikinci yarıda golleri atarken, son anlarda da kalesini iyi savunarak 3 puanı kaptı. Bu mücadele öncesinde ligde 42 puanla liderlik koltuğunda oturan Aslan, en yakın takipçisi Fenerbahçe (38) ile de puan farkını 7'ye çıkararak zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı.





Torreira yine her yerdeydi

Aslan'ın sahada basmadık yer bırakmayan yıldızlarından Lucas Torreira, Antalyaspor karşısında da harika performansını devam ettirdi. Orta alanda hem savunmada hem de hücumda takımına büyük katkı sağlayan Uruguaylı futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca rakiplerinden 5 top kaptı, 15 ikili mücadelenin 14'ünü kazandı. Torreira, 88'de ise yerini alkışlar eşliğinde Berkan Kutlu'ya bıraktı

Namağlup seri 14'e yükseldi

Aslan, Antalyaspor’a karşı hepsi Süper Lig’de olmak üzere namağlup serisini dünkü galibiyetle 14'e çıkardı. SarıKırmızılılar, Akdeniz temsilcisine karşı en son 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya’da oynanan mücadelede 4-2'lik sonuçla rakibine mağlup olmuştu. Aslan, 14 maçlık müthiş seride rakibine karşı 4 beraberliğinin yanına 10. zaferini ekledi.

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