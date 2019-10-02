Galatasaray 114 yaşında

1 Ekim 1905 günü kurulan Galatasaray, dün 114 yaşına girdi. Sarı-Kırmızılılar da resmi sitesinden bir açıklama yayımladı.

İşte o açıklama:

“Bu topraklardaki kurumsal zarafete sahip, büyük bir ilim ve irfan yuvasından doğan ve Türk olmayan takımları yenme anlayışı üzerine Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan Galatasaray, kurulduğu günden bu yana başardıkları ile başaracaklarına teminat oluşturdu. Milyonlarca taraftarı, tarihe mal olmuş sporcuları, gecesini gündüze katmış cefakar yöneticileri ile zirveye yürüyen ve bu yürüyüşü hiç bitmeyecek olan Galatasaray bugün 114 yaşında.”