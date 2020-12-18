Galatasaray 103 dakikada tek isabetli şut çekebildi
Galatasaray, Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta oldukça zorlandı. Maç boyunca pozisyon bulmakta zorlanan Galatasaray, yaşanan olaylar nedeniyle 103 dakikaya uzayan maçta tek isabetli şut çekebildi. Bu şutu çeken Diagne penaltıdan golü atarken diğer 14 şut isabetli olmadı
Galatasaray, Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta oldukça zorlandı. Maç boyunca pozisyon bulmakta zorlanan Galatasaray, yaşanan olaylar nedeniyle 103 dakikaya uzayan maçta tek isabetli şut çekebildi. Bu şutu çeken Diagne penaltıdan golü atarken diğer 14 şut isabetli olmadı
Galatasaray böylece bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çektiği maçını oynadı
Galatasaray 3 - 1 Gaziantep FK 12
Başakşehir 0 - 2 Galatasaray 6
Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe 5
Kasımpaşa 1 - 0 Galatasaray 3
Galatasaray 1 - 2 Alanyaspor 5
BB Erzurum 1 - 2 Galatasaray 4
Galatasaray 1 - 0 Ankaragücü 4
Sivasspor 1 - 2 Galatasaray 3
Galatasaray 1 - 1 Kayserispor 12
Çaykur Rizespor 0 - 4 Galatasaray 11
Galatasaray 3 - 0 Hatayspor 4
Karagümrük 2 - 1 Galatasaray 1