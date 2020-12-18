Galatasaray 103 dakikada tek isabetli şut çekebildi

Galatasaray, Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta oldukça zorlandı. Maç boyunca pozisyon bulmakta zorlanan Galatasaray, yaşanan olaylar nedeniyle 103 dakikaya uzayan maçta tek isabetli şut çekebildi. Bu şutu çeken Diagne penaltıdan golü atarken diğer 14 şut isabetli olmadı

Galatasaray böylece bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çektiği maçını oynadı

Galatasaray 3 - 1 Gaziantep FK 12

Başakşehir 0 - 2 Galatasaray 6

Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe 5

Kasımpaşa 1 - 0 Galatasaray 3

Galatasaray 1 - 2 Alanyaspor 5

BB Erzurum 1 - 2 Galatasaray 4

Galatasaray 1 - 0 Ankaragücü 4

Sivasspor 1 - 2 Galatasaray 3

Galatasaray 1 - 1 Kayserispor 12

Çaykur Rizespor 0 - 4 Galatasaray 11

Galatasaray 3 - 0 Hatayspor 4

Karagümrük 2 - 1 Galatasaray 1