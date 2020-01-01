Galatasaray, 10 Ocak’a kadar İstanbul’da

Süper Lig’de sezonun ikinci yarısı Galatasaray adına 4 Ocak’ta açılıyor... Sarı-Kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde İstanbul’da toplanıp çalışmalara başlayacak.

Kafile, 10 Ocak Cuma gününe kadar İstanbul’da kalırken, aynı gün THY’nin özel uçuşuyla Antalya’ya hareket ederek, Serik ilçesinde bulunan Sueno Hotels Golf Belek’te kampa girecek. Bu otele ait tesislerde, aynı gün saat 16.00’da, TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’la mücadele edecek olan Galatasaray, 11 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da, bir diğer TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor’la kozlarını paylaşacak.

Antalya’dan Rize’ye geçecekler

Galatasaray, bu iki karşılaşmanın ardından rotayı Ziraat Türkiye Kupası’na çevirecek. 14 Ocak’ta başlayacak kupa takviminde Çaykur Rizespor maçından bir gün önce Antalya’dan ayrılarak Rize’ye geçecek olan Sarı-Kırmızılılar, kampa burada devam edecek.

Rize mücadelesi sonrası Cim Bom, İstanbul’a dönüş yapacak, ikinci yarının ilk haftasında Denizlispor’u ağırlayacak.