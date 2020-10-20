Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Kaan ÜLKER/İSTANBUL, (DHA)

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar

GALATASARAY: Fatih - Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan (Dk. 82 Diagne), Etebo, Emre Akbaba (Dk. 46 Ömer Bayram), Emre Kılınç (Dk. 83 Donk), Babel (Dk. 90+1 Arda), Falcao (Dk. 46 Belhanda)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih (Dk. 69 Efkan), Siopis (Dk. 90+1 Berkan), Bareiro (Dk. 79 Tayfur), Bakasetas, Davidson, Babacar (Dk. 69 Mustafa Pektemek)

GOLLER: Dk. 34 (P) Falcao (Galatasaray) - Dk. 43 Babacar, Dk. 90+5 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 45+2 Etebo (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Etebo, Marcao, Belhanda, Fatih (Galatasaray) - Babacar, Salih, Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig’in 5’inci haftasında, ilk yarı sonunda 10 kişi kalan Galatasaray, evinde Aytemiz Alanyaspor’a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

4’üncü dakikada Juanfran'ın pasında Bakasetas'ın ceza sahasının hemen gerisinden vuruşunda kaleci Fatih topu çıkarmayı başardı.

15’inci dakikada Babel’in ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Emre Kılınç, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kılınç’ın şutunu kaleci direk dibinden önleyerek kornere gönderdi.

33’üncü dakikada Moubandje'nin ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

34’üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Falcao, takımını öne geçirdi: 1-0.

43’üncü dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Ceza yayının hemen gerisinden, yaklaşık 25 metreden serbest vuruş kazananan Alanyaspor’da topun başına geçen Babacar, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

45+2’nci dakikada ceza yayı gerisinde Salih’e arkadan yaptığı müdahale sonrası Etebo ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

55’inci dakikada Moubandje pasında ceza sahası içi sol çapraz topla buluşan Bakasetas’ın sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

59’uncu dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda defanstan seken top Babacar’a geldi. Senegalli futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden gelişine sert vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

70’inci dakikada sağ taraftan Linnes’in ortasına arka direkte Ömer kafa vuruşunu yaptı. Ömer’in vuruşu sonrası altıpasta Babel de kafa vuruşu yaptı ancak kaleci topu uzaklaştırdı. Ceza sahası içi sağ çaprazda dönen topa hareketlenen Belhanda’nın şutu ağlarla buluştu.

74’üncü dakikada karşılaşmanın hakemi, VAR uyarısı sonrası Babel’in hava topu sırasında elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

87’nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Davidson’un topu sürdükten sonra ceza yayı içinden şutunda top yan direğin dibinden auta çıktı.

89’uncu dakikada ceza sahası dışında defanstan seken topa hareketlenen Moubandje, pasını Bakasetas’a çıkardı. Bakasetas’ın ceza yayının hemen gerisinden sert şutu direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+5’inci dakikada kullanılan korner sonrası defanstan seken top ceza sahası dışında Berkan’ın önünde kaldı. Berkan’ın sert şutunda penaltı noktası üzerinde Davidson’un dokunuşuyla top ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)