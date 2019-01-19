Süper Lig’de ikinci yarıya Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Galatasaray’da, gözler liderin maçına çevrildi. Maç fazlasıyla da olsa, puan farkını 3’e indiren Sarı- Kırmızılılar, bu akşam Başakşehir’in, Trabzonspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

Aslan’ın önümüzdeki hafta rakibi, deplasmanda Göztepe olacak. Bu hafta Yeni Malatya’ya mağlup olan Göztepe karşısında, Cim Bom’un teknik patronu Fatih Terim de kulübedeki yerini alacak. Sarı-Kırmızılılar, beklenen forvet takviyelerinin yapılamadığı dönemi en az hasarla geçip, kadro güçlendikten sonra zirveyle farkı tamamen kapatmayı hedefliyor.