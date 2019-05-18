Galatasaralı Sofiane Feghouli için La Liga ekibi devrede!

Spor Toto Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir ile şampiyonluk mücadelesi verecek olan Galatasaray'ın son haftalardaki en etkili ismi olan Sofiane Feghouli hakkında İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan AS gazetesi, yıldız futbolcunun performansıyla La Liga kulüplerinin dikkatini çektiğini yazdı.

Özgür Sancar imzasıyla verilen haberde Sevilla başta olmak üzere bazı İspanyol takımlarının Akhisarspor ile oynanan son Ziraat Türkiye Kupası finalinde de fileleri sarsmayı başaran 29 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusuyla ilgilendiği ifade edildi. Bu sezon Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 39 maçta 12 gol ve 7 asist kaydeden Feghouli'nin Cim Bom'la olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.



