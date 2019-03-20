Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, 2. yarıda daha iyi bir savunma performansı ortaya koydu. Sezona stoperde Maicon, Serdar Aziz ve Ahmet Çalık ile başlayan Aslan’da, bu bölgeye altyapıdan Ozan Kabak da eklendi. İlk 9 haftada savunmanın ortasında Maicon - Serdar, Maicon - Ahmet, Maicon - Ozan ve Serdar - Ozan ikilileri görev yaptı. Beklerde ise Mariano, Linnes, Nagatomo ile Ömer Bayram değişimli olarak görev aldı. Galatasaray, ilk 9 haftadaki maçlarda kalesinde 10 gol gördü. Maç başı gol yeme ortalaması da 1.11 olarak gerçekleşti.

En son Maicon ayrıldı

Cim Bom, devre arasında savunma hattında önemli bir değişikliğe gitti. Ozan Kabak, 11 milyon Euro’luk rekor bedelle Almanya’nın Stuttgart takımına transfer oldu. Teknik direktör Fatih Terim’in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz, Fenerbahçe’yle sözleşme imzalarken, Brezilyalı futbolcu Maicon ise Türkiye ve Avrupa’da transfer döneminin bitmesinin ardından Şubat ayı başında Suudi Arabistan’ın El Nasr Riyad takımına kiralandı.

Hepsinin yeri değişti

Bu futbolcuların yerine Belçika Ligi’nden Luyindama, Portekiz Ligi’nden Marcao alındı. Ayrıca Bursaspor’un sakatlığı nedeniyle yollarını ayırdığı sol bek Emre Taşdemir ile sözleşme imzalandı. 2. yarıda Aslan’ın stoper ikilisinde 2 maçlığına Maicon ve Marcao görev yaptı. Sonraki 7 müsabakada ise Marcao - Luyindama ikilisi forma giydi. Sağ bekte Mariano ve Linnes süre alırken, sol bekte Emre Taşdemir, Ömer Bayram’dan formayı kaptı.

4 puan daha fazla aldı

Sezonun ilk 9 haftasında rakiplerinin 10 golüne engel olamayan Galatasaray, 2. yarıda aynı süreçte kalesinde 6 gol gördü. Aslan, ilk 9 maçlar itibarıyla ilk yarıda 1.11 olan gol yeme ortalamasını, ikinci yarıda 0.66’ya çekti. Galatasaray, ligin 2. yarısındaki 9 maçta, ilk yarıdaki aynı döneme göre 4 puan daha fazla aldı. Cim Bom, ligin ilk 9 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 19 puan topladı. Terim’in öğrencileri, ikinci yarıdaki 9 mücadelede ise 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç yenilmedi ve 23 puan elde etti.

Muslera’nın payı büyük

Sezonun ilk yarısında yediği bazı gollerde hatalı olduğu gerekçesiyle eleştirilen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da, ikinci yarıda farklı bir görüntü ortaya koydu. Galatasaray’a transfer olduğu 2011-2012 sezonundan sonra elde edilen şampiyonluklarda önemli rol alan Muslera, ligin ikinci yarısındaki formuyla eski dönemlerini hatırlattı. Muslera, özellikle son Antalyaspor ve Bursaspor maçlarında yaptığı kurtarışlarla takdir topladı.

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