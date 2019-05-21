Galataray - Başakşehir maçındaki 56 kişiye adli işlem

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet ettiği belirten 56 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Türk Telekom Stadyumu’ndaki maç sırasında ve öncesinde yapılan çalışmalarda spor alanlarına yasak madde sokmaktan 21, usülsüz girişten 16, sahaya yabancı madde atmaktan 6, spor alanlarına usulsüz seyirci temin etmekten 4, alkollü girip uyarılara rağmen çıkmamaktan 3, görevi engellemekten 3, yasak alan ihlali, yasak madde temin etmek ve taşkınlıktan toplam 56 kişi hakkında emniyet görevlileri tarafından işlem yapıldığı belirtildi.