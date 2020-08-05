Bu sezon hem defansif orta saha olarak hem de oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Seri’nin tekrar kadroya dahil edilmesi, Mensah transferini engellemeyecek. Operasyon başarıyla tamamlanırsa, Terim orta alanda Seri ve Mensah ikilisini bir arada kullanmak istiyor. Bu ikilinin önünde ise Emre Akbaba veya başka bir 10 numara forma giyecek. Seri, Galatasaray’da 1 yıl daha kalmayı bir süre önce kabul etti. Terim’in yönetime sunduğu listedeki adaylar arasında da Fildişi Sahilli futbolcunun ismi yer alıyor. Fatih hoca bu şekilde bir kadro istikrarı sağlanacağını düşünüyor. İngiliz kulübü de yeniden kiralamaya oldukça sıcak bakıyor.

Mensah transferi beklemeye alındı

Bernard Mensah’ın 3.6 milyon Euro’luk bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan payla beraber 5.2 milyon Euro’ya mâl olması, Galatasaray’a bu operasyonda geri adım attırdı. Kayserispor, bu paralar ödenmeden oyuncuyu vermeyi kesinlikle düşünmüyor, çünkü şu ana kadar Atletico Madrid’e ödeme yapamadılar ve olası bir FIFA başvurusunda iş transfer yasağına kadar gidebilir. Galatasaray ise böylesine ağır bir mali yükün altına girmemek için çözümarayışında...