Galataaray Babel transferini bitiriyor! İmzalar atılacak

Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve UEFA kıskacı nedeniyle bonservisi elinde oyuncuları takibe alan Galatasaray'da Ryan Babel sesleri yükseliyor... Sarı- Kırmızılılar devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldızla büyük oranda anlaşma sağladı. Babel, İngiliz kulübüne 6 aylık imza atmıştı.

SON GÖRÜŞMEDE PÜRÜZLER AŞILDI

Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği Babel'le bir süredir temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar son yapılan görüşmede el sıkışmayı başardı. Yıldız futbolcuyla Fenerbahçe de yakından ilgileniyordu.

SÖZLEŞME 2+1 YILLIK OLACAK

Alınan bilgilede göre 32 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Babel'e 2.4 milyon Euro garanti ücret ödenmesi bekleniyor. Tarafların şu anda küçük ayrıntıları görüştüğü öğrenildi.

​YENİDEN MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ

2016-17 sezonunun devre arasında Deportivo'dan Beşiktaş'a transfer olan Babel 89 maçta 29 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Ve bu performansıyla yeniden Hollanda Milli Takımı'na yükseldi.

İstanbul'u özlediğini her seferinde dile getiren Babel dün Instagram hesabından bu paylaşımı yaptı.

FULHAM'DA 9 MAÇTA 2 GOL ATTI

Devre arası gittiği Fulham'da 9 Premier Lig maçına çıkan Babel 2 gol atarken, 3 de asist yaptı. Hollandalı yıldız performansıyla taraftarlardan ve Ada basınından tam not aldı.

Kaynak: Takvim