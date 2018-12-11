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Galakticos’un yeni sezondaki desteği Zergsting olacak

Galakticos transfer harekatına devam ediyor: Takımın yeni sezondaki desteği Zergsting olacak!

11 Aralık 2018, Salı 09:39
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Galakticos’un yeni sezondaki desteği Zergsting olacak

Galakticos‘un transfer harekatı kaldığı yerden devam ediyor. Trick transferiyle bombayı patlatan ve dün itibarıyla Koray “Naru” Bıçak ile anlaşan Galakticos, şimdi de yeni destek oyuncusunu buldu. Geçtiğimiz dönem 1907 Fenerbahçe’de oynayan Onur “Zergsting” Ünalan, yeni sezonda Galakticos için oynayacak.

Tıpkı Naru gibi kişisel Twitter hesabından artık Galakticos’un simgesi haline gelen roket paylaşımını yapan oyuncu, “adettendir” yorumunu yaptı. Hali hazırda nişancısı belli olan ve yeni sezonda Ruvelius ile oynayacak olan Galakticos, bu gelişmeyle alt koridorunu netleştirmiş oldu. Yeni sezonda Galakticos’un alt koridorunda Ruvelius – Zergsting ikilisini göreceğiz. (Playerbros)

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