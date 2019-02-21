Galakticos bu hafta ormancı rolünde Trix ile oynayacak

Üst koridor değişikliğinden sonra bir ivme yakalayan Galakticos, VF Şampiyonluk Ligi’nin 6. haftasında ormanda Trix ile oynayacak.

Geçtiğimiz günlerde takımın ormancısı Trick ile yollarını ayıran ekip, sosyal medya hesaplarından bu hafta eski ormancı Trix ile oynayacaklarını açıkladı. Uzun bir süredir destek antrenmanları yaptığı belirtilen oyuncunun, sadece 6. hafta için takımda yer alacağı belirtildi.

Beklenilenden uzak bir performans sergileyen ve Ruvelius’un banlanmasıyla da şoka uğrayan Galakticos, büyük beklentilerle gelen Trick’in beklenilen performansı verememesi üzere geçtiğimiz günlerde oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Bu boşlukta yeni bir ormancı transferini tamamlayamayan ekip, sadece 6. hafta için bu yola başvuruyor.

Espor kariyerine 2014 yılında Wild Fire takımıyla başlayan Trix’in asıl rolü ormancı olmasına rağmen uzun bir süredir destek rolünde antrenman yaptığı belirtildi. Zone Esports, NumberOne, ATLAS ekiplerinde yer alan deneyimli ormancı, son olarak HWA Gaming kadrosunda yer aldı. (Playerbros)