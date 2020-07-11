Galatasaray, Jean Michael Seri’yi 1 yıl daha kiralamaya hazırlanıyor. Teknik patron Fatih Terim’in yeni sezonda da takımda kalmasını istediği 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, aynı şartlarla yola devam etmeye hazır olduğunu bildirdi. Sarı- Kırmızılılar, bu sezon için Seri’ye 2.8 milyon Euro garanti ücret ödedi. Tarafların bu kez 2.5 milyon Euro üzerinden el sıkışması bekleniyor. Fildişi Sahilli futbolcunun kulübü Fulham da oyuncuyu tekrar kiralamaya çok sıcak yaklaşıyor. Yönetim, işi resmiyete dökmek için görüşmelere başladı. Kiralama bedeli olarak bu yıl olduğu gibi yine 1.5 milyon Euro ödeneceği tahmin ediliyor.

Seneye bonservisiyle birlikte

Galatasaray aynı zamanda 1 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncunun bonservisini 18 milyon Euro’ya alma hakkına sahipti. Yeni sözleşmeye de opsiyon koyulması planlanıyor. Ancak bu defa rakamın çok daha uygun tutulması, 6-8 milyon Euro bandına çekilmesi hedefleniyor. Yeniden kiralama görüşmelerinde işte bu plan da gündeme getirilecek. Fulham kabul ederse, bu yılki kiralamanın ardından tecrübeli futbolcunun bonservisi de Galatasaray’a kazandırılacak.







