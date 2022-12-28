2022 Dünya Kupası'nda Hollanda formasıyla çok iyi bir performans gösteren ve PSV'de forma giyen Cody Gakpo'yu Liverpool kaptı. PSV, detaylara yer vermeden Gakpo için İngiliz deviyle anlaştıklarını açıkladı. Basında çıkan haberlere göre 23 yaşındaki forvet için Liverpool, bonuslarla birlikte 50 milyon Pound gibi bir parayı gözden çıkaracak.

Yıldız oyuncunun bu hafta içinde İngiltere'ye gideceği ve sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra 6 yıllık kontrata imza atacağı öğrenildi. Dünya Kupası'nda 3 kez ağları sallayan Gakpo, bu sezon toplamda 29 resmi maçta 14 gol attı ve 17 de asist yaptı.