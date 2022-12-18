Gakpo için 45 milyon Euro

Hollanda formasıyla Katar'da gösterdiği performansla devlerin dikkatini çeken PSV Eindhoven'ın forveti Cody Gakpo için Fransız temsilcisi PSG'nin harekete geçtiği öğrenildi.

İngiliz Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre 23 yaşındaki oyuncu için 45 milyon Euro bonservis bedeli gözden çıkarıldı.