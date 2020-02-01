Gaitan, Yusuf Yazıcı'nın takım arkadaşı oldu

Uzun zamandır Süper Lig takımlarına transfer olacağı konusunda haberler çıkan Arjantinli oyuncu Nico Gaitan, Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaştı. 1988 doğumlu oyuncu böylece Yusuf Yazıcı'nın takım arkadaşı oldu.

01 Şubat 2020, Cumartesi 10:21 Son Güncelleme:
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Gaitan, Yusuf Yazıcı'nın takım arkadaşı oldu

Süper Lig takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor hatta Gaziantep FK'ya transfer olacağı konusunda haberler çıkan Arjantinli oyuncu Nicolas Gaitan, Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaştı. Transferin son gününde imza atan 1988 doğumlu oyuncu böylece Yusuf Yazıcı'nın da takım arkadaşı oldu.

Gaitan son olarak MLS ekiplerinde Chicago Fire forması giymişti. Arjantili oyuncu Avrupa'da daha önce Benfica ve Atletico Madrid formaları altında mücadele vermişti.


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