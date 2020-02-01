Süper Lig takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor hatta Gaziantep FK'ya transfer olacağı konusunda haberler çıkan Arjantinli oyuncu Nicolas Gaitan, Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaştı. Transferin son gününde imza atan 1988 doğumlu oyuncu böylece Yusuf Yazıcı'nın da takım arkadaşı oldu.

Gaitan son olarak MLS ekiplerinde Chicago Fire forması giymişti. Arjantili oyuncu Avrupa'da daha önce Benfica ve Atletico Madrid formaları altında mücadele vermişti.



