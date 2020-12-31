Yeni nesil çevrimiçi içerik platformu “GAİN” 30 Aralık Çarşamba itibariyle karşımıza çıktı. Çeşitli alanlarda pek çok farklı yayının yapılacağı platformda yer alacak isimler arasında yakından tanıdığımız pek çok isim var. Yayın hayatına 30 Aralık’la başlayan GAİN’in dikey formatta dizi ve film denemelerine yer verilen bir platform olma hedefi taşıyor. Dizi, belgesel, haber, müzik, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar farklı alternatiflerin sunulduğu “GAİN”de, Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Keklik, Can Bonomo, Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı, Mirgün Cabas, Özcan Deniz, Serkan Keskin, Vedat Milor, Dolunay Soysert, MFÖ, Harun Tekin, Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan, Muhammet Uzuner gibi isimler izleyiciyle buluşacak.

GAİN nedir, ne demek?

Kısa videoların olduğu yeni nesil içerik platformu Gain, kişiye özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil bir içerik platformu olarak hayata geçirildi. Diziler, kısa filmler, mini belgesel serileri, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra günlük haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan yerli-yabancı geniş bir yayın akışını Gain'de bulmak mümkün. Yerli online platforma www.gain.tv adresinden ulaşmak mümkün. Kelimenin Türkçe karşılığı ise kazançtır.

GAİN ücretli mi?

Kişiye özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil içerik platformu olan GAİN ücretsiz hizmet veriyor. 30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayına başlayan platformun, ilerleyen aylarda aylık ve yıllık paketlerine göre farklı ücret tarifesi olması bekleniyor. İçerik başına ödeme de mümkün olacak. Gain'in içerik kütüphanesi Apple Store ve Google Play Store'dan indirilebilen mobil uygulama aracılılığıyla izlenebiliyor.

GAİN içerikleri nelerdir, nasıl izlenir?

Kullanıcıların hayatına yepyeni bir video izleme deneyimi sunmayı hedefleyen GAİN, 30 Aralık’ta yayın hayatına başladı. Platform, kullanım kolaylığı sağlayan dikey formatında kısa içerikler sunmasının yanı sıra kişiye özel yayın akışı da veriyor. GAİN’e, iOS ve Android platformlarından ulaşılabiliyor.

Yayın hayatına hızlı bir başlangıç yapmak isteyen GAİN, yılbaşı programını açıkladı. Açıklanan programa göre GAİN, yeni yıla girerken pek çok ünlü isme ev sahipliği yapacak. GAİN’in yılbaşı programı, ünlü oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol’un saat 20:00’de yayınlanacak stand-up gösterisi ile başlayacak. Sonrasında ise Türk müzik sektörünün en ikonik isimlerinden Teoman, Mirgün Cabas ile birlikte GAİN’de olacak ve yeni albümünden bazı parçaları seslendirecek.

22:00 itibarıyla ise GAİN’in asıl yılbaşı programı seyircilerle buluşacak. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram’daki sevilen programı Mücbir Sebepler, “Mücbir Yılbaşı” adıyla GAİN’in özel yılbaşı programı olacak. GAİN’in açıklamalarına göre programda sürpriz konuklar ve özel şovlar da yer alacak.

Gain'de yayınlanacak dizi ve programlar:

PROGRAMLAR:

Mücbir Sebepler Yılbaşı Özel (31 Aralık)

Oyunlar Holding (Ocak)

Ahmet Mümtaz Taylan’la İstanbul Hesabı (Ocak)

Vedat Milor ile En İyisi (Ocak)

DİZİLER:

On Bin Adım (Ocak)

Terapist (Ocak)

BELGESELLER:

MFÖ: Ele Güne Karşı (Ocak)

Bir Şifa Bağımlısının İtirafları (Ocak)