Başakşehir’in Fransız sol beki Gael Clichy, Avrupa Ligi’nde 6. haftanın en iyi 11’ine seçildi. Borussia Mönchengladbach deplasmanında İrfan Can’ın golünde pası veren, Crivelli’nin vuruşunda ise pozisyonun hazırlayıcısı olan tecrübeli oyuncu, enler kadrosunda yer aldı.

11 şu şekilde:

Kaleci: Vid Belec (APOEL),

Defans: Ashley Young (M.United), Joris Gnagnon (Rennes), Gernot Trauner (LASK), Gael Clichy (Başakşehir),

Orta saha: Bukayo Saka (Arsenal), Roman Bezus (Gent), Juan Mata (M. United), Takuma Asano (Partizan),

Forvet: Diogo Jota (W’Hampton), Mason Greenwood (M.United).