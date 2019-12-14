Gael Clichy UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi 11’de

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, Borussia Mönchengladbach deplasmanında sergilediği performansla UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6. haftanın en iyi 11'ine seçildi.

14 Aralık 2019, Cumartesi 06:01
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Gael Clichy UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi 11’de

Başakşehir’in Fransız sol beki Gael Clichy, Avrupa Ligi’nde 6. haftanın en iyi 11’ine seçildi. Borussia Mönchengladbach deplasmanında İrfan Can’ın golünde pası veren, Crivelli’nin vuruşunda ise pozisyonun hazırlayıcısı olan tecrübeli oyuncu, enler kadrosunda yer aldı.

11 şu şekilde:

Kaleci: Vid Belec (APOEL),

Defans: Ashley Young (M.United), Joris Gnagnon (Rennes), Gernot Trauner (LASK), Gael Clichy (Başakşehir),

Orta saha: Bukayo Saka (Arsenal), Roman Bezus (Gent), Juan Mata (M. United), Takuma Asano (Partizan),

Forvet: Diogo Jota (W’Hampton), Mason Greenwood (M.United).

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