Gael Clichy 4. şampiyonluğunu Medipol Başakşehir’de yaşadı

Yıldız futbolcu, 14 yıllık İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) kariyeri sonrasında geldiği turuncu-lacivertli takımın değişilmez isimlerinden biri oldu.

Clichy, Premier Lig’de Arsenal ile 2003-2004, Manchester City’le de 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında yaşadığı şampiyonluk sevincini bu sezon Medipol Başakşehir ile yaşamayı başardı.

Fransız oyuncu, turuncu-lacivertli takımla yaşadığı zaferle kariyerindeki 4. şampiyonluğa ulaştı.

Medipol Başakşehir ile üç sezonda 111 maç

Dört gün sonra 35 yaşına girecek Clichy, Medipol Başakşehir ile son 3 sezonda 111 resmi karşılaşmaya çıktı, sezon başına ortalama 37 resmi maçta görev yaptı.

Deneyimli futbolcu, üç sezonda Süper Lig’de 86, UEFA Avrupa Ligi’nde 16, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 6 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 maçta görev aldı.

Clichy, söz konusu 3 sezonda tamamı Süper Lig’de olmak üzere 3 kez de gol sevinci yaşadı.

Süper Lig ve Avrupa’da bu sezon 41 maçta 90 dakika sahada kaldı

Clichy, Medipol Başakşehir’in bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 41 maçta görev aldı.

Turuncu-lacivertli futbolcu, bu sezon ilk 11’de sahaya çıktığı 41 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

Fransız sol bek, bu sezon Süper Lig’de 30, UEFA Avrupa Ligi’nde 9 ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2 maçta turuncu-lacivertli formayı giydi.

"Hep daha çok çalışıp, kendime iyi baktığım için ön plana çıktım"

Medipol Başakşehir’in bu sezon neredeyse her maçında forma giyen Gael Clichy, istikrarının sırrını 2018’de AA’ya verdiği röportajda şöyle anlatmıştı:

"Hiçbir zaman takımımdaki en yetenekli oyuncu ben olmadım. Hep daha çok çalışıp, kendime iyi baktığım için ön plana çıktım. Belki yeteneğimin diğerlerinden daha az olmasından dolayı bunu bir şekilde kapatmak istedim, bunu da başardığımı düşünüyorum. Yetenek tek başına asla belirleyici olmuyor. Belki geçmişte biz futbolcular futbol oynuyorduk ama artık futbolu oynamıyoruz, futbolu çalışıyoruz. Futbol bizim işimiz ve bunu futbol oynamanın ötesine taşımak gerekiyor. Kendimi örnek vereyim, uykuma dikkat ediyorum, şekerli şeyler yemiyorum, dinlenmeme dikkat ediyorum, biraz ağrım olursa hemen masaja gidiyorum. Bunlara dikkat ettiğim için belirli bir yerlere geldim."

Clichy, röportajdaki "Türkiye’ye şampiyonluklar yaşamaya, kupalar kazanmaya geldim." sözünü de bu sezon gerçekleştirmiş oldu.

Takımın saha içi liderlerinden

Sol bekin değişmez ismi Clichy, Medipol Başakşehir’in saha içi liderlerinden de biri.

Karşılaşmalarda arkadaşlarını sık sık uyaran ve oyunun geriden sağlıklı kurulmasında büyük pay sahibi olan Clichy, yaptığı bindirmeler ile de hücum zenginliğinin artmasını sağlayan isimlerin başında geldi.

Gerektiğinde stoperde ve orta sahada da görev alabilen Clichy, sezon boyunca teknik direktör Okan Buruk’un elini güçlendiren futbolculardan biri oldu.

AA