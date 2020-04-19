Gabriele Gravina: Tüm gücümüzle çalışacağız

İtalya’da dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle vaka sayısı 172 bini bulurken, ölü sayısı ise 22 binin üzerine çıktı. Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina yaşanan son gelişmeler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 66 yaşındaki futbol adamı, liglerin geleceğiyle ilgili tarih verirken, “Sezonun sona erdirilmesini isteyenler futbolu ya da İtalyanlar’ı kesinlikle sevmiyordur” dedi ve ekledi: “Sorumluluk ve sağduyumuzla doğru yolu bulacağımıza inanıyorum. Geleceğe dair futbolun yeniden başlamasına dair umutlarımızı elimizden almak istiyorlar. Ligi yeniden başlatmak için tüm gücümle çalışacağım.”

‘Mayıs sonunda...’

“Spor Bakanı Vincenzo Spadofara’nın 4 Mayıs olarak işaret ettiği tarihin üzerine 3 - 4 hafta koyarak denemeler yapılmasını bekliyoruz. Mayıs sonu veya haziran başında yeniden ligi başlatmayı hedefliyoruz. Ayrıca herkesin kendi stadında oynayabileceği bir çözüm için çalışmalarımıza halen devam ediyoruz. Herkes her alanda testlerini yaptırıp negatif sonuçlar alırsa virüsün yayılmasıyla ilgili de bir problem kalmayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz.”