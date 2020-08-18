Gabriel yarışının galibi Arsenal

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibi, özellikle savunma hattındaki sorunları çözmek adına Lille'in Brezilyalı stoperi Gabriel Magalhaes ile anlaşmaya vardı.

The Mail'e göre Arsenal, Gabriel transferindeki rakipleri Napoli ve Manchester United'ı mağlup ederek 22 milyon Pound karşılığında Brezilyalı oyuncu için kulübü Lille ile anlaşma sağlandı.

Geçtiğimiz sezonun başında Pepe'yi Lille'den transfer eden Arsenal, Fransız ekibi ile iyi ilişkilerinin avantajını kullanarak transferi bitirdi.