Süper Lig’in 15. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor’u 3-0 yenen Gaziantep Futbol Kulübü’nün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, ikinci yarıda oyun sistemini değiştirerek maçı kazandıklarını söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın cezası nedeniyle yardımcı antrenör Gabriel Margarit katıldı.

Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Margarit, "Uzun süredir içeride maç kazanamıyoruz. Maçı iki bölümde ele alabiliriz. İlk yarı üzerimizde baskı hissettik çünkü 3 puanı çok istiyorduk. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık. Bu da bizim ruhumuzu ortaya koyuyor. Önemli noktalardan biri de hocamızın cezası nedeniyle maçı tribünden takip etmesi. Hocamız oradan oyunu hissetti ve sistemi değiştirmemizi istedi. Biz de gerekeni yapıp, muhteşem bir ikinci yarı oynadık. Oyuncularımızı ve taraftarımızı kutluyorum." diye konuştu.