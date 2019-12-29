Gabriel Margarit: Göze güzel gelen futbol oynadık

Süper Lig’in 17. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 kalan Gaziantep Futbol Kulübünün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, ligin ilk yarısında göze güzel gelen bir futbol oynadıklarını söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın hasta olması nedeniyle yardımcı antrenör Gabriel Margarit katıldı.

Rakiplerinin güçlü olduğunu belirten Margarit, şöyle konuştu:

"Bu sene Avrupa kupalarına hak eden bir rakibimiz vardı. Şu an takımımız 24 puanla 9’uncu sırada. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bence ligin ilk yarısında göze güzel gelen futbol oynadık. Oyuncularıma bu futbol için teşekkür ediyorum. Takım 1 hafta izin yapacak daha sonra hazırlıklara başlayacağız. Ligin ikinci yarısına daha iyi hazırlanacağız."