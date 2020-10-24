Gabriel Margarit: Ben gerçekten bu takımın ruhuna hayranım

Süper Lig’in 6. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 yenen Gaziantep Futbol Kulübü’nün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Margarit, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra 3 puan kazandıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Antalya maçında olduğu gibi bugün de oyuncularım maçın son dakikasına kadar mücadele ettiler. Bunun için de ayrıca mutluyum. Ben gerçekten bu takımın ruhuna hayranım. Umarım aynı tempoyla gelecek maçta da devam ederiz. Çok özel bir maç olmasa da bizim için önemli olan 3 puandı." diye konuştu.