Türkiye'de düzenlenen Milletler Ligi finalinde İtalya'ya kaybeden Kaptan Gabi'nin Brezilya'sı gümüş madalyada kaldı. Performansla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gabi, Dünya Şampiyonası öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MVP SEÇİLDİ

Türkiye Süper Kupası, Türkiye Kupası, Kulüpler Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra CEV Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulan Vakıfbank'ta sezonun en dikkat çeken ismi şüphesiz Brezilyalı smaçör Gabi oldu. Yıldız isim Şampiyonlar Ligi'nde turnuvanın MVP'si seçilerek büyük bir başarı elde etti.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

FIVB Milletler Ligi final maçında altın madalya için İtalya ve Brezilya karşı karşıya geldi. Final karşılaşmasında İtalya, rakibi Brezilya’yı 3-0 yenerek şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.

RÜYA TAKIMA SEÇİLDİ

En iyi smaçörler İtalya'dan Caterina Bosetti ve Brezilya'dan Gabi Guimaraes oldu. En iyi orta oyuncular Sırbistan'dan Jovana Stevanovic ve Brezilya'dan Ana Carol oldu. En iyi pasör İtalya'dan Alesia Orro seçilirken En iyi libero Monica De Gennaro seçildi.

Gabi Guimaraes, son üç Milletler Ligi'nin hepsinde "En İyi Smaçör" ödülünün sahibi oldu. Öte yandan Brezilyalı isim 13. kez üst üste, çıktığı turnuvaları madalya ile tamamladı.

GABİ: "HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"

Dünya Şampiyonası öncesi ülke basınına açıklamalarda bulunan Brezilyalı smaçör, "Hedefimiz dünya şampiyonu olmak. En büyük favoriler arasında olmadığımızı biliyorum. Ama büyük potansiyele sahip bir grubumuz var. Son birkaç dönemde bazı pozisyonlarda bu kadar büyük fiziksel gücü olan oyunculara sahip değildik. En önemli gücümüz ise hızımız olacak." dedi.

"TÜRKİYE'DE YAPTIKLARIMDAN SONDA BEKLENTİLER BÜYÜK"

"Bugün insanların beni referans olarak gördüklerini biliyorum. Sadece takım içinde değil, dışında da. 28 yaşındayım ve Türkiye'de başardıklarımın ardından büyük beklentilerin olduğunu biliyorum."

ZE ROBERTO: DÜNYADA HİÇ KİMSE ONUN GİBİ MANŞET ALAMIYOR

Başantrenör Ze Roberto'nun Gabi hakkında ise şu sözleri kullandı: "Bugün onun pozisyonunda dünyanın en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Dünyada hiç kimse onun gibi manşet almıyor. Çok hızlı ve hücumda çok farklı vuruş açılarına sahip. Kariyerinde muhteşem bir dönem yaşıyor."

TARİHE GEÇECEK

Brezilya milli takımı ile VNL'de gümüş madalya kazanan yıldız smaçör Vakıfbank tarihine geçmeye hazırlanıyor. Milletler Ligi'nde Brezilya'nın kaptanlığını ilk kez bu turnuvada üstenen Gabi, takımını finale kadar taşıdı.

Yeni sezonda Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank’ın takım kaptanlığını yapacak olan Brezilyalı smaçör Gabi Guimaraes, VakıfBank’ın kulüp tarihindeki ilk yabancı takım kaptanı olacak.

GUİDETTİ: EN İYİSİ GABİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank başantrenörü Giovanni Guidetti, Brezilya'da bir taraftarın sorduğu "Şu anda en iyi voleybolcu kim?" sorusuna "Gabi" yanıtını vermişti.

Kaynak: Milliyet/Skorer