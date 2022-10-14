Dünya Şampiyonası yarı finalinde Brezilya ve İtalya arasında nefes kesen bir müsabaka oynandı. Brezilya daha önce VNL finalinde yenildiği rakibini 3-1'lik skorla geçti ve rövanşı aldı. Egonu müsabakada sıçrama rekoru kırarken Gabi ise inanılması güç bir başarıya imza attı.

VNL'DE İTALYA KAZANDI

Ankara'da oynanan FIVB Milletler Ligi final maçında İtalya Brezilya’yı 3-0 mağlup etmişti. O turnuvada Gabi en iyi smaçör ödülünü alırken Egonu en iyi pasör çaprazı ve MVP seçilmişti.





RÖVANŞI BRAZİLYA ALDI

Dün oynanan ve muhteşem bir oyuna sahne olan mücadeleyi Brezilya 25-23, 22-25, 26-24, 25-19 setlerle 3-1 kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi 30 sayı ile Egonu oldu. Kazanan taraf Brezilya’da ise Gabi Guimaraes 20, Ana Carol 17, Lorenne Geraldo Teixeira, Carol Gattaz 11 Rosamaria Montibeller 11 sayıyla çift hanelere ulaşan isimler oldu.

TÜRK HAKEM YÖNETTİ

Yarı final maçını Uluslararası Voleybol Hakemimiz Nurper Özbar yönetti.

BREZİLYA DUVARI

Brezilya, yarı finalde İtalya karşısında 4 sette 10'u Ana Carol'den olmak üzere toplam 21 blok sayısına imza attı.

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GABI TOPU AYAĞIYLA ÇIKARDI

Voleybolun yanı sıra futbol yetenekleriyle de bilinen Gabi, İtalya hücumunda arkasına düşen topu topuğuyla çıkarmayı başardı. Brezilyalı smaçör daha öncesinde turnuvada pek çok kez ayağıyla top çıkardı.

EGONU 'İKİNCİ KATA' ÇIKTI

İtalyan yıldız Paola Egonu müthiş sıçrayışlarına bir yenisini ekledi. Egonu, Brezilya karşısında 3.13 metre smaç yüksekliğine ulaştı. Bunun dışında 2 defa 3.12 metre ve 2 defa da 3.08'e ulaştı. Mücadeleyi yorumlayan Mehmet Sevinç 'Egonu ikin kata çıkarak hücum yaptı' ifadelerini kullandı. Öte yandan İtalyan yıldız, VNL'de smaç yüksekliği olarak 3.17'yi bulmuştu

Paola Egonu, kadınlarda Sırbistanlı yıldız Tijana Boskovic'e ait olan 110.3 kmh'lik smaç hız rekorunu kırmıştı. Vakıfbank'ın yeni transferi İtalyan isim 112.7 kmh ile yeni rekorun sahibi oldu.

NAZ AYDEMİR AKYOL: EGONU'YA ATSA...

Fenerbahçe 'den ayrılan ve THY transfer olan Naz Aydemir Akyol sosyal medya hesabından esprili paylaşımlarda bulundu. "Brezilya-İtalya maçı 10 set oynansa keşke…" diyen Akyol, bir takipçisinin Egonu'ya pas atılmamasıyla ilgili sorusuna "Egonu’ya atsa, o blok yese bu sefer de herkes biliyordu oraya atacağını derdiniz. Pasörler kimseye yaranamaz" dedi.

GABI'DEN ÜST ÜSTE 15. KEZ FİNAL

Gabi Guimaraes, kariyerinde oynadığı son 15 turnuvada üst üste final gördü. Brezilyalı yıldız inanılması güç seriyi devam ettirdi.

1 x Dünya Şampiyonası

1 x Milletler Ligi

1 x Şampiyonlar Kupası

2 x Türkiye Ligi

2 x Şampiyonlar Kupası

2 x Kupa Voley

2 x Şampiyonlar Ligi

1 x Dünya Kulüpler Şampiyonası

1 x Güney Amerika Şampiyonası

1 x Milletler Ligi

1 x Olimpiyat Oyunları

İTALYANLAR GABİ'Yİ ÖVDÜ

İtalyan basını maç yorumlarında Gabi ve Ana Carol'u öne çıkardı. Gabi için "Stratosferik" benzetmesinde bulunulurken inanılmaz bir seviyede olduğu vurgulandı.

Yine bir başka İtalyan basınında takımlarının 'Brezilya Duvarı'na takıldığını ve altını kaçırdığını yazdı.

İtalyan başantrenör Davide Mazzanti "Üçüncü setin sonunda daha fazla ritim bulmuş gibiydik ve bu iyiye işaretti çünkü hücumun kalitesi onların önünde olmak için çok önemliydi. Bunun yerine dördüncüden itibaren beklemeye döndük ve daha da fazla mücadele ettik. İyi bir şey yaptığımızda bile, bu yeterli değilmiş gibi görünüyordu" ifadelerini kullandı.

BREZİLYA İLK PEŞİNDE

Brezilya’nın ilk Dünya şampiyonluğunu kazanmak ve Sırbistan’ın son Dünya şampiyonu olarak ünvanını korumak için mücadele edeceği 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası finali, 15 Ekim Cumartesi günü saat 21.00’de Apeldoorn’da oynanacak. (Serkan Özen/Skorer)