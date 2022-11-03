Sivasspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. ve son maçında Slavia Prag'a konuk oldu. Sezon başında uzun süreli sakatlık yaşayan Leke James dışında Yiğidolar maça tam kadro olarak çıktı. Ev sahibi Prag temsilcisinde ise forvet Usor sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

Eden Arena'da oynanan ve Sloven hakem Rade Obrenovic'in yönettiği karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Temsilcimizin golü; 28. dakikada penaltıdan Max Gradel'den geldi. Prag'ın tek sayısını ise 65. dakikada Dimitris Goutas (K.K) kaydetti.

11 puana ulaşarak tarihi bir başaraya imza atan ve G Grubu'nu zirvede tamamlayan Rıza Çalımbay'lı Sivasspor, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Gruptaki diğer maçta Cluj, konuk ettiği Balkani'yi Nana Boateng'in golüyle 1-0 mağlup etti, 10 puanla 2. sırada yer aldı. 8 puanlı Slavia Prag 3. basamakta yer alırken 4 puanlı Balkani son sırada kaldı.

Maçtan dakikalar:

9. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ewerton ön direğe doğru ortasını yaptı. O noktadaki Kacharaba'nın kafayla aşırttığı top üstten auta gitti.

26. dakikada Gradel’in sol kanattan yaptığı ortada Angielski’nin kafa vuruşu Jurasek’ten sekti. Hakem Obrenovic, Jurasek’in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

GOOL | 28. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 0-1

34. dakikada Tiehi’nin ceza yayından sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Ali Şaşal kurtardı.

42. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ewerton ortasını yaptı. Savunmadan sekip arka direğe düşen topa Jurasek dokunamadı.

55. dakikada Tiehi’nin sağ kanattan yaptığı ortada Lingr’ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

60. dakikada Olayinka’nın ceza yayı sol tarafından sağ ayağıyla yakın köşeye doğru yaptığı vuruş kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

GOL | 65. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda David Jurasek altıpasa doğru ortasını yaptı. Goutas’tan seken top ağlara gitti. 1-1

73. dakikada Doudera’nın ceza sahası sağ tarafından içeri çevirdiği topta boş pozisyondaki Tecl’in şutu üstten auta gitti.

77. dakikada David Jurasek’in sol kanattan yaptığı ortada Matej Jurasek’in kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal direk dibinden çıkardı.

STAT: Fortuna Arena

HAKEMLER: R. Obrenovic, J. Praprotnik, G. Kordez

SLAVIA PRAG: Kolar- Masopust (Dk. 46 Doudera), Ousou (Dk. 46 Eduardo), Kacharaba, David Jurasek, Tiehi (Dk. 58 Matej Jurasek), Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Sor (Dk. 46 Tecl)

SİVASSPOR: Ali Şaşal - Ziya, Goutas, Caner, Appindangoye, Ulvestad (Dk. 76 Dia Saba), Hakan, Charisis (Dk. 69 Yatabare), Erdoğan, Gradel (Dk. 76 Ahmet Musa), Angielski (Dk. 69 Keita)

GOLLER: Dk.65 Goutas (KK) (Slavia Prag) - Dk.28 Gradel (P) (Sivasspor)

SARI KARTLAR: David Jurasek (Slavia Prag) Gradel, Ali Şaşal (Sivasspor)