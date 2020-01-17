Futsalın şampiyonları Atatürk ve 80. Yıl Cumhuriyet

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce düzenlenen Yıldızlar Futsal Şampiyonası sona erdi. Şampiyonluğu yıldız kızlarda Atatürk Ortaokulu, yıldız erkeklerde 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu kazandı.

Demre Kapalı Spor Salonu'nda oynanan yıldız kızlar futsal şampiyonasına 3 takım katıldı. Lig usulü yapılan şampiyonada, şampiyonluğu Atatürk Ortaokulu kazandı. İkinciliği 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, üçüncülüğü de Bil Okulları kazandı.

Yıldız erkekler şampiyonasına 10 takım katıldı. İki grupta yapılan lig usulü maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan Atatürk Ortaokulu, 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Beymelek Şehit Abdurahman Esen Ortaokulu ve Çevreli Bozoğlu- Tarkun Ortaokulu yarı finale yükseldi. Yarı finalde 80. Yıl Ortaokulu, Beymelek Şehit Abdurahman Esen Ortaokulu'nu 4-2, Atatürk Ortaokulu da Çevreli Bozoğlu Tarkun Ortaokulu'nu 7-2 yenerek finale yükseldi. Final maçında 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu'nu 9-3 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada üçüncülüğü de Çevreli Bozoğlu Tarkun Ortaokulu'nu 5- 3 yenen Beymelek Şehit Abdurahman Esen Ortaokulu kazandı.

Turnuvada ilk üç dereceye giren takımlara kupalarını, oyunculara madalyalarını Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Çoşkun, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mesut Dikili ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selma Benli verdi.

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