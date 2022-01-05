Futsal U19 Milli Takımı’nın 5-14 Ocak 2022 tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Futsal U19 Milli Takımı, 12-14 Ocak 2022 tarihlerinde Kırgızistan ile iki hazırlık maçı oynayacak.

Futsal U19 Milli Takımı aday kadrosuna davet edilen oyuncuların yanı sıra Futsal A Milli Takımı kadrosundan da 6 oyuncu hazırlık kampı kadrosuna dahil edildi. Futsal A Milli Takımı’nda gençleştirmeye ve yaş gruplarında bütünsel olarak yeniden bir yapılanmaya gidildi. Kafile, 5 Ocak Salı günü saat 18:00’de İstanbul Havaalanı’nda toplanacak.

Kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Emre Deniz (Erdemli Limon Spor),Emir Kağan Kadalı (Bursa Zafer Spor), Can Türk (Belediye Kütahya Spor), Görkem Yiğit Bayram (Hacettepe)

Savunma: Muhammed Fatih Ardıç (Adanaspor A.Ş), Mehmet Yiğit (Bilecik Spor), Koraycan Akbaş ( Galatasaray A.Ş), Abdülkadir Gül ( Bursaspor ), Muhammed Yusuf Aygün (Kuştepe Spor)

Kanat: Talha Can Vardar (Kayaşehir Spor), Mustafa Gürkan Varlık (Büyükşehir Belediye Erzurum Spor), Alperen Karaca (Büyükşehir Belediye Erzurum Spor), Oğuz Kaan Ünal (Gerze Belediyespor), Hasan Baran Uçkan (Göztepe A.Ş), Abdülkadir Çelik (Adanaspor A.Ş), Arda Kaan Yıldız (Galatasaray A.Ş), Kaan Korkmaz ( Trabzonspor A.Ş), Melih Kaan Özkul (Beytepe Mete Spor), Göktan Işılak (Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.)

Forvet: Muhammed Altunay (İstanbul Bulancak Spor), Okan Yiğit Üstünel (Atakum Belediyespor), Güney Yılmaz (Büyükşehir Belediye Erzurum Spor)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Murat Kaya